IB學生拿到Conditional Offer應如何是好？

這幾個星期， 新冠肺炎全球仍然橫行，連荷李活影星湯漢斯和其妻子都確診，疫情實在令人擔憂。但是另一邊廂，筆者教育中心的IB學生不斷傳來喜訊，收到來自世界各地大學的Conditional Offer，即是有條件取錄。收到喜訊之餘，不少家長學生的提問，筆者認為值得和各位讀者分享。

有條件取錄應該怎麼選？

如果學生經由UCAS系統報讀英國大學，只能在5間選取2間，其中一個叫Firm Choice，另外一個是Insurance。雖然筆者先前專欄都有提過，不過都希望各位讀者緊記，不要把同分的取錄放在一個籃子。例如LSE是38分，Warwick又是38分的有條件取錄，同學應該放一些Second Tier的大學作保險，例如Leeds，Lancaster等等。當然還要看看學生對有條件取錄的信心。因為筆者曾經見過一個IB學生由預計分43分，最後考了個34分，全因為失戀了。所以Insurance的選擇還是保險些好，可以是比第一志願低2-3分。

香港有IB考試中心嗎？

有些香港學生在英國就讀IB，害怕肺炎會取消IB考試，繼而令自己的有條件取錄化為烏有。由於看似香港肺炎的情況尚算還好，有些在外的香港學生會問，可否回港考IB？要知道IB不像英國A level或者IGCSE可以在香港考評局報考或自修。香港的IB考試中心就是IB學校，學生不能貿貿然找IB學校只報考IB考試。原因是IB都有自己的內部評估分數，而且校內評估分也是根據那一間IB學校而定，學生不能隨便找一間香港IB學校報考。有關肺炎的升學安排，筆者相信IB官方一定會設有補考制度，作為全世界有接近20萬考生的中心，不會輕易令斷層發生的，而且大學一旦發出了取錄條件，若你的考試因肺炎而取消，相信大學都會將你的申請放在優先位置。

由於篇幅所限，下回筆者會再分享有關資訊。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣