順風快遞：著名酒店落戶馬爾代夫

馬爾代夫幾乎已是度假天堂的代號，不過芸芸酒店怎選擇好呢？最近又有兩間國際品牌將會在此開幕，又新又有名信心自然會大一點吧！

動靜皆宜 Mӧvenpick Resort Kuredhivaru Maldives

坐落馬爾代夫北部諾努環礁（Noonu Atoll）之上的Mӧvenpick Resort Kuredhivaru Maldives，距離馬累國際機場以北僅45分鐘的小型飛機行程。提供水上泳池別墅，海灘泳池套房及海灘水療泳池公寓，共三款主要類型選擇，而且每間均設有小型私人泳池。

水上泳池別墅特色在於落地玻璃窗連地板，把壯麗的印度洋景色盡收眼底、海灘泳池套房的室外空間設有私人泳池，可感受從客房直達海灘的設計，而擁有三房的海灘水療泳池公寓，是最適合與家人和三五知己一同前來享受安謐假期和放鬆身心。活動方面，由於油店位處世上密度最高的群魚棲息地之一的諾努環礁海域，參加浮潛會有機會看到海龜，裸鰓動物，魔鬼魚，魚群及飛旋海豚。刺激活動則包括滑水，花式滑水，水上電單車及水上滑板等。加上Mӧvenpick品牌享譽世界的餐飲水準，備有市場風格的全日晚餐，ONU Marché餐廳，以當地最當造及新鮮食材製成的自助餐和單點菜單，再配上一系列Mӧvenpick特色咖啡、朱古力、雪糕和葡萄酒，可謂一樂也。

三大品牌合一 Fair Islands度假村

將於今年年底開業的Fari Islands群島度假村，位於馬爾代夫北馬累環礁，乘坐快艇50分鐘即可從馬累國際機場到達。特色之處是集合Capella Hotels、The Ritz-Carlton Hotel和Marriott International三大著名豪華品牌，好處是不用舟車勞頓就可一次過跳玩入住，體驗各品牌獨具特色的款客之道，最適合假期少又想玩多一點的香港人！

然而，整個Fair Islands度假村的設計由知名建築事務所Studio Mk27（建築師Marcio Kogan）、隈研吾建築都市設計事務所（Kengo Kuma & Associates）和Kerry Hill Architects合作設計，集歐亞元素於一身，當中風景如畫的Fari Marina遊艇碼頭是度假村的中心地帶，碼頭環繞一座活力四射的Fari Beach Club而建，內裏有齊精品店和高級餐廳，就算大家身處海島也可享受生活品味，至於房間和活動等其他資訊，則要日後多加留意了。