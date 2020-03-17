宮下貴裕操刀　Converse聯名鞋款

日本時裝設計師宮下貴裕（Takahiro Miyashita）多年來一直與Converse合作無間，早在「Number(N)ine年代」已經合力推出過多對聯名鞋款，即使後來他於2009年離開一手創立的Number(N)ine並重新開啟全新品牌TAKAHIROMIYASHITATheSoloist. ，雙方仍然繼續有頻繁聯名合作。今季，兩個品牌就再次聯手推出全新鞋款Disrupt CX，設計靈感擷取自宮下貴裕着迷的搖滾樂文化，通過簡約主義來表現出其反叛格調。

鞋身輪廓取材自經典Chuck Taylor All Star，運用黑白兩色彈性帆布鞋面結合CX泡棉及全新設計鞋底去打造，讓鞋款保持品牌一直追求的舒適性及實用性，同時帶來嶄新觀感。其誇張的後踭設計更與大熱鞋款sacai x Nike LDWaffle有着異曲同工之妙，有相當豐富的視覺效果，整體設計都貫徹以往每一對由宮下貴裕所打造的聯名Converse所散發的反叛與大膽。