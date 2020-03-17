三界五行：神佛保佑　無處不在

傳統習俗，拜太歲要在新年正月初八才開始，習慣成自然，但其實尊敬神佛，只要心誠即可，其他細節是不用計較的。（互聯網）

按照傳統習俗，每年正月初八至正月十五都適宜拜太歲。而玄學認為，每年立春才是新年開始，例如，今年農曆正月十一酉時初刻三分立春，在今年農曆正月十一日下午五時零三分之前出生的人，八字的年柱是己亥而不是庚子，換言之，2020年庚子太歲是在當日下午五時零三分才開始接替己亥太歲。由此可見，流年立春後才開始拜太歲。

但也有在農曆十二月立春的，例如今年農曆十二月二十二日立春，過了這一日的亥時，玄學就作為是辛丑年的開始。不過，傳統習俗，拜太歲要在新年正月初八才開始，「約定俗成」，習慣成自然，尊敬神佛，只要心誠，神佛是不會計較這些的，就等於觀音廟、黃大仙祠、天后廟……等一切廟宇，天天都可以拜祭。節、誕、平時可以去拜祭，遇上突發事件，臨急臨危去拜祭也可以，就等於到醫院求診，本來需要輪候、掛號、預約、排期的，病情緊急就可以隨時危診。

方向宇這樣解釋，各位應該釋懷了。善信所面對的環境，神佛是絕對理解的。就算是遇到危難，千鈞一髮之間，來不及去廟宇，也可以在家中或出事現場對天呼喚自己信仰的神佛，「救苦救難黃大仙」、「大慈大悲觀世音菩薩」，也可以誦讀佛號「阿彌陀佛」、「南無阿彌陀佛」。

觀世音菩薩曾經發願：「善信如果呼喚我而不能解除煩惱，我就成就不了『無上正等正覺』」。觀世音菩薩為此有一法相，千眼千手，而千只是形容多，其實是無限，千眼才足以觀察普世的訴求，千手才足以及時救苦救難。

方向宇