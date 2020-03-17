《梨泰院Class》朴世路腕錶　原來係呢隻！

仲追緊《愛的迫降》？已經Out咗啦！依家韓國最Hit的，是將於本周末熱播大結局的《梨泰院Class》。戲中除了男主角朴世路（朴敘俊飾演）最搶鏡外，其所戴的腕錶也成為焦點。事關此錶不但是世路父親留下的遺物，更是劇情的一大關鍵道具。在第十集中，朴世路得知這腕錶是其殺父仇人 ─ 「長家」餐飲集團會長張大熙為答謝世路父親研發出調味料秘方、幫助公司解決危機而贈送的禮物，令世路復仇的決心更為堅定。

這枚關鍵腕錶就是Montblanc Star Legacy系列全日曆腕錶，其設計靈感源自Minerva的經典傳承及該錶廠於19~20世紀初製造的懷錶，採用圓形礫石狀錶殼、側面階梯狀錶耳設計，並集合了洋葱造型錶冠和知名的Montblanc標誌，以及矚目的放射狀星形扭索紋飾錶盤等經典設計元素​。腕錶充滿傳承的概念，正好跟劇集的傳承概念不謀而合。

除腕錶外，朴敘俊於戲中經常用的背囊亦同屬Montblanc出品。這款Montblanc Sartorial背囊以Saffiano皮革製仍，內設多個間隔設計實用，而他所用的款式更是韓國限量版，袋身印有Logo塗鴉圖案，非常型仔。