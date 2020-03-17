十二星座由來（2）雙子、巨蟹、獅子、處女

這一期「生活夜校」會說雙子座、巨蟹座、獅子座和處女座的星座傳說，到底這四個星座的原型又是出自甚麼故事呢？下文自有分曉。

【雙子座】

宙斯迷戀斯巴達王妃勒達的美色，化身為白鳥與其幽會，之後王妃生下了一對雙胞胎：神之子波拉克斯與人之子卡斯托，兩兄弟的關係非常好，而且都是驍勇善戰的戰士。在一次戰事中，卡斯托不幸離世，波拉克斯傷心欲絕，但神之身令他擁有永久的生命。他求父親宙斯救卡斯托，宙斯稱想救他便要付出其一半生命，波拉克斯答應了，於是兩兄弟過了一半時間在天國、一半時間在地獄的生活，幻化成雙子座。

【巨蟹座】

海格力斯是宙斯與人間女子所生的兒子，是人間最偉大的英雄、最強壯的人，立下了很多汗馬功勞。天后希拉容不下這個私生子。設法令海格力斯失去理智殺死妻子，清醒後欲自殺卻被宙斯阻止。

為了贖罪他立下了十二件功績，其中一件是斬殺沼澤的九頭蛇，九頭蛇極難對付，因為砍下了一個蛇頭便會立刻長出新一個。海格力斯想到用火燒焦蛇頭，輕鬆解決了八個蛇頭，只剩最後一個。天后看見了派巨蟹阻礙海格力斯，用它的雙鉗夾住海格力斯的腳，最終死在海格力斯的手下。天后為紀念巨蟹的勇敢與忠心，將它放到天上成了巨蟹座。

【獅子座】

宙斯與人間女子所生的兒子海格力斯，在幼年已遭宙斯妻子天后希拉陷害，把兩條巨蛇放在他的搖籃中想殺死他，沒想到天生有無比神力的海格力斯輕鬆就把它們握死，從此被奉為「人類最偉大的英雄」。在海格力斯被天后迷惑殺死妻子，為了贖罪而立下的其中一件功績，就是有關獅子座的故事。

這任務是殺死一頭食人獅，海格力斯進入森林欲殺食人獅，幾經波折後終於找到牠，但食人獅刀槍不入，無論是神箭還是木棒都不能傷它分毫。最後，海格力斯選擇與食人獅肉搏，以他的神力勒死食人獅。天后為紀念食人獅與海格力斯奮力而戰的精神，把牠化成如今的獅子座。

【處女座】

農業女神狄蜜特有一個美麗的女兒泊瑟芬，泊瑟芬從小和母親生活在一起，感情深厚。一天，她看到一朵異常美麗的花朵，正要採下的時候，大地裂開了一個洞把泊瑟芬捉走。原來這是冥王黑帝斯因愛慕泊瑟芬而設下的陷阱。狄蜜特知道後傷心不已，飛過千山萬水去尋找女兒，最終知道女兒被冥王捉走，於是去找宙斯求助。

人間失去了農業女神，種子不再發芽、土地亦毫無收成。宙斯只好命令冥王放了泊瑟芬，冥王不得不答應，卻暗裏使壞讓泊瑟芬吃了冥間的甜石榴，泊瑟芬因為可以離開十分開心，毫無防備的吃下了，原來吃下了冥界食物就不能重返人間。後來經過商討後，泊瑟芬在一年之中必須有四個月留在冥界，每年當泊瑟芬要去冥界，狄蜜特就會很傷心，土地不能耕作，因此人間有了春夏秋冬。為了紀念狄蜜特愛護女兒的情感，天上便有了處女座。

這四個星座的傳說多數以悲傷為主，部分也有一些浪漫。雖然各有不同，但都有所紀念。下回有天秤、天蠍、人馬、山羊四個星座，不知有甚麼奇妙的故事呢？