自製潤唇膏　玩得又用得

近日，消委會測試了市面上45款潤唇膏，發現有8成樣本檢出潛在有害的礦物油物質，而有防曬系數的更是中曬招。但是天氣乾燥的時候潤唇膏可以說是必備之物，唔用唔得，想要靚靚的同時又保障到自己的健康，不如學吓自製潤唇膏啦！自己動手做，至少清清楚楚知道潤唇膏內加入甚麼材料，做法亦不太複雜，值得一試。

想要自製潤唇膏首先要準備一個唇膏的模具和天然的蜂蠟，兩者都是固定唇膏的必備之物。如果不想買模型，也可以用小儲存盒代替，只是使用起來沒有那麼方便，完全視乎個人喜好。

【配方是1:4:1】

自製潤唇膏所用的材料是蜂蠟、天然植物油（建議用橄欖油，也可以與其他的油混合如乳木果油、甜杏仁油等）和維他命E（可買維他命E膠囊，取裏面的溶液），而比例則是1:4:1。如果想更滋潤，可增加油的分量或加上純植物精油（如玫瑰果油和薰衣草油），還可以增添香氣，但每管的分量不能超過一滴，因此建議每次做多一點。

【建議分量與做法】

材料：蜂蠟（10g）、橄欖油（30ml）、乳木果油（10ml）、維他命E（10ml）和精油（3~4滴）

做法是把蜂蠟和橄欖油、乳木果油放在容器中隔水加熱至溶化，然後加入維他命E和精油，攪拌後倒進空的唇膏管或其他耐熱的容器中，稍微冷卻後放入雪櫃冷凍10分鐘即可。容器的大小或會影響凝固的時間，可以因應情況增加冷凍時間。

【注意事項】

製作的時候如果使用的是唇膏管，要注意因為非機器製作，膏體與管之間沒有空位，因此每次使用不能扭出太多，可能會無法扭回。其二是因為沒有添加化工的防腐劑，因此保質期短，不使用時要放在雪櫃儲存，建議使用透明的容器，較容易查看是否變質。

自製的產品可以用的更安心，而且可以加入自己的創意和喜好，做出獨一無二的潤唇膏。還在擔心致癌物和有害物質嗎？自己的健康由自己守護，嘗試製作吧！