果粉聚焦：網傳iPhone 12四鏡頭添新色

雖然新冠肺炎肆虐，但仍無阻Android新手機密密登場，反觀iPhone陣營的更新速度相對較慢，果粉惟有寄望新一代iPhone（有傳叫iPhone 12/Pro/Pro Max）有何突破。最近終於有消息流出，指新iPhone的鏡頭將加至4個，除了原有的超廣角、廣角及長焦距鏡頭外，還會加入第4個ToF鏡頭，以提升AR及測距準繩度。而主鏡頭有望突破至6,400萬像素，同時鏡頭俱支援夜間模式，當中超廣角鏡頭的光圈會由F2.4加大至F1.6，藉此提升夜拍能力。

正式支援5G網絡

新機外形也有所改變，據知會一改近幾代偏向渾圓流線的設計，機身變得更Sharp，中框也會改用不銹鋼材質，令手機恍如加大版iPhone 5，還有傳機身顏色會加入新色。硬件方面，新iPhone將內置新一代A14 Bionic晶片，正式支援5G網絡規格，同時電池加大至4,400mAh，比iPhone 11/11 Pro多出11%左右。

有機會延期推出

就咁聽新iPhone的網上傳聞，已值得果粉期待，問題是彭博通訊社引述美國銀行的分析報告指，新機可能受疫情影響而延期推出，相信較預期延遲一個月左右，即10月左右才會上市，看來各位要畀多點耐性了！