「環保吹奏」絕不安全

Q：早前我在環吹完後開始覺得陰莖尿道口有啲赤赤痛，跟住睇私家醫生，開了共7日的兩款抗生素，食完7日，感覺減少了灼熱感，但尿道口仍然赤赤痛，令我瞓唔到覺，而驗身報告話冇淋病，也沒有衣原體。跟着再去睇性病皮膚科醫生，說我是龜頭炎，畀藥膏我搽，但搽了兩日好似沒有改善。再睇私家醫生開了神經痛藥物和安眠藥，亦有驗尿種菌，結果我沒有食安眠藥，神經痛藥物服了2天紓緩了部分痛楚。驗尿結果正常，可是已廿幾日，我都痛到瞓唔到，覺得下面好熱好不舒服，平時坐着都會隱隱作痛，但小便時則沒有痛和不舒服，亦沒有白色分泌流出，我沒有包皮過長問題，可否幫我找出一些可能原因，謝謝。

V先生

A：「環保吹」簡稱為「環吹」，其實就是進行無套口交的意思，不使用安全套或口交膜。它作為一種噱頭，被刻意賦予一種看起來正面的意義，口交過程不使用任何帶來環境污染疑慮的物品，只作口交前後的清洗。這賣點明顯缺乏性安全意識，容易惹來性病感染，絕不安全，不應冒險嘗試。

性病皮膚科醫生處方兩類抗生素予閣下同時服用，通常是為了發揮「大包圍」的治療功效，當化驗報告找不到病因時，便會混合不同的抗生素，同時產生抑菌殺菌、去霉菌、抗原蟲、撲殺衣原體、淋病、梅毒等性病元兇。

閣下按醫生指示服完抗生素，做法正確。抗生素可有助紓緩患處不適，並逐步排除部分徵狀，餘下的徵狀正是核心問題之所在了。龜頭紅腫赤痛是包皮龜頭炎的表徵，而炎症嚴重時的確會影響到極敏感的性神經線，引發電擊式的刺痛感來襲。但由於在此期間沒有小便痛或尿道口異常分泌，這卻跟普遍炎症有着差別。現可考慮試循性器官神經失調或前列腺炎等男科病症着手去檢驗，盡快向泌尿科求診，早日找出病因並解決身心困擾。

李偉儀