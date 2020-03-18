白羊：人氣及體能不穩，工作運欠佳，公事勞累易感疲倦，宜善用公餘，爭取休息為佳。

金牛：人緣運欠佳，人事問題較頻，小心處理感情事宜，注意與伴侶、家人的溝通情況。

雙子：事業、貴人及正財運欠佳，職場變動較頻，家庭壓力稍重，求職、轉職需予耐性。

巨蟹：辭令及思考力稍遜，遇有誤解與溝通問題，多予耐性、用心聆聽，將可有助化解。

獅子：財運欠佳，經濟狀況不穩，社交等開支較大，注意朋輩金錢事宜，以免因財失義。

處女：人氣、社交及戀愛運欠佳，現關係易生變動，減少攜眷社交聯誼，有助維持穩定。

天秤：體能及精神欠佳，工作壓力較重，事業運不穩，若需進行公事大計，需細心部署。

天蠍：偏桃花較重，人緣稍遜，感情及親子關係欠佳，溝通問題較頻，請予耐性多包容。

人馬：情緒不穩，事業及家庭運稍遜，注意和共事者及家人的溝通，多予耐性可助過度。

山羊：人氣及辭令欠佳，戀愛運不穩，多予耐性及多表關懷，小心處理意見分歧等問題。

水瓶：工作量較重，正財運不穩，精神壓力甚重，為免影響健康，宜多休息並嘗試放鬆。

雙魚：戀愛及財運不穩，人氣欠佳，感情或財務問題或會較頻，宜包容體諒，小心理財。