香港估估吓：趁墟行山　沙頭角鹿頸避人潮

避世行山 形成熱潮

如果大家在中學時代有讀過中文科範文《花潮》，應該會對以下一段有印象：「辦公室裏，餐廳裏，晚會上，道路上，經常聽到有人問答：『你去看海棠沒有？』『我去過了。』或者說：『我正想去。』……一時之間，幾乎形成一種空氣，甚至是一種壓力，一種誘惑，如果誰沒有到圓通山看花，就好像是一大憾事，不得不擠點時間，去湊個熱鬧。」突然之間舊文重溫並非為了拋書包，而是因為感同身受，只是將賞花改為行山罷了。

親子暢遊 濕地風光

為了呼吸新鮮空氣，郊外地區最近比旺角更熱鬧，但人山人海一樣會有感染肺炎的風險，那不如再走遠一點，去到位於新界東北面的鹿頸。雖然叫鹿頸，但這兒其實並沒有鹿仔出現，不過鄰近沙頭角不但地方大而且有不少濕地、淺灘及瀑布等自然美景，也可以在此觀鳥，鳥語花香令人心曠神怡。

鹿頸雖然偏僻，但就在八仙嶺郊野公園及船灣郊野公園之間，附近的鳳坑家樂徑就特別適合親子遊。鳳坑家樂徑位於雞谷樹下東面，北面是沙頭角，南面則為新娘潭道，全長2.5公里步程約1小時，沿途會見到沙頭角海，山光水色景緻一流，不想小朋友日日困在家裡打機睇電視，不妨帶他們接觸一下大自然，但記得有人的地方都要戴口罩。