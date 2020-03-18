摩登電器 盤點清貨
2020年03月18日 10:30
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摩登電器（工聯優惠中心）全線分店正舉行盤點清貨優惠。（客戶提供）
【特約報道】摩登電器（工聯優惠中心）全線分店將於即日至3月22日舉行盤點清貨優惠，大量陳列品及限時優惠推出，小型至大型家電都種類齊全！（6間門市同步發售，先到先得，售完即止）而今日（3月18日）將有以下兩款精選產品限量出售：
SHARP 2TC32AC1H 32" SMART TV
‧1,366 x 768
‧HDMI x 2，USB x 1
‧Dolby AudioTM音效技術
‧搭載AndroidTM 4.4.4系統
‧闊732 高486 深183mm
開售日期：3月18日（星期三）（限定）
建議零售價：HK$2,680（限售30部）
開倉價：HK$1,580
PACIFIC PCC088TY 2200W 單頭電陶爐
‧11段火力調校
‧11段溫度調節
‧瓦煲、玻璃鍋、金屬鍋、平底鍋均適用
開售日期：3月18日（星期三）（限定）
建議零售價：HK$698（限售24部）
開倉價：HK$300
各門市電話
筲箕灣店： 2568 7273 香港仔店： 2461 4288
土瓜灣店： 2711 1768 深水埗店： 2782 4003
太子店： 3690 8881 堅尼地城店： 2555 0788