【特約報道】摩登電器（工聯優惠中心）全線分店將於即日至3月22日舉行盤點清貨優惠，大量陳列品及限時優惠推出，小型至大型家電都種類齊全！（6間門市同步發售，先到先得，售完即止）而今日（3月18日）將有以下兩款精選產品限量出售：

SHARP 2TC32AC1H 32" SMART TV

‧1,366 x 768

‧HDMI x 2，USB x 1

‧Dolby AudioTM音效技術

‧搭載AndroidTM 4.4.4系統

‧闊732 高486 深183mm

開售日期：3月18日（星期三）（限定）

建議零售價：HK$2,680（限售30部）

開倉價：HK$1,580

PACIFIC PCC088TY 2200W 單頭電陶爐

‧11段火力調校

‧11段溫度調節

‧瓦煲、玻璃鍋、金屬鍋、平底鍋均適用

開售日期：3月18日（星期三）（限定）

建議零售價：HK$698（限售24部）

開倉價：HK$300

各門市電話

筲箕灣店： 2568 7273 香港仔店： 2461 4288

土瓜灣店： 2711 1768 深水埗店： 2782 4003

太子店： 3690 8881 堅尼地城店： 2555 0788