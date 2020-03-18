三文魚便當 煮1次食4日
2020年03月18日 12:00
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三文魚便當 煮1次食4日（互聯網）
新冠肺炎在全球多國肆虐，為了減低受感染的機會，不少打工仔都選擇帶飯返公司自私食，不過幸福並非必然，你估人人都可以日日食到愛心便當嗎？即使這些機會不屬於你亦毋須灰心，IG@healthyfood.addiction就示範了三文魚便當的製法，特別之處是一次過炮製兩種口味的三文魚，更可以一分為四足夠你食足4日，簡直是懶人們的救星，一定要學！
材料：
三文魚 4件
蒜蓉黑醋汁：
豉油、意大利黑醋 各120毫升
橄欖油 60毫升
蒜頭 2粒
香辣調味料：
辣椒粉、蒜頭粉、洋葱粉、鹽 各1茶匙
胡椒 1/2茶匙
配菜：
青豆、蘆筍 各140克
甘筍 1條
橄欖油、鹽、胡椒 各少許
做法：
1. 混合豉油、意大利黑醋、橄欖油及蒜頭。
2. 用醬汁醃2件三文魚，放入雪櫃冷藏30分鐘至2小時。
3. 將辣椒粉、蒜頭粉、洋葱粉、鹽及胡椒拌勻。
4. 把調味料均勻塗滿另外2件三文魚兩面。
5. 將三文魚及切好的配菜放於烤盤上，以橄欖油、鹽及胡椒為蔬菜調味。
6. 放入攝氏230度焗爐焗11分鐘，分成4等份冷藏。