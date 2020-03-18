三文魚便當　煮1次食4日

新冠肺炎在全球多國肆虐，為了減低受感染的機會，不少打工仔都選擇帶飯返公司自私食，不過幸福並非必然，你估人人都可以日日食到愛心便當嗎？即使這些機會不屬於你亦毋須灰心，IG@healthyfood.addiction就示範了三文魚便當的製法，特別之處是一次過炮製兩種口味的三文魚，更可以一分為四足夠你食足4日，簡直是懶人們的救星，一定要學！

材料：

三文魚 4件

蒜蓉黑醋汁：

豉油、意大利黑醋 各120毫升

橄欖油 60毫升

蒜頭 2粒

香辣調味料：

辣椒粉、蒜頭粉、洋葱粉、鹽 各1茶匙

胡椒 1/2茶匙

配菜：

青豆、蘆筍 各140克

甘筍 1條

橄欖油、鹽、胡椒 各少許

做法：

1. 混合豉油、意大利黑醋、橄欖油及蒜頭。

2. 用醬汁醃2件三文魚，放入雪櫃冷藏30分鐘至2小時。

3. 將辣椒粉、蒜頭粉、洋葱粉、鹽及胡椒拌勻。

4. 把調味料均勻塗滿另外2件三文魚兩面。

5. 將三文魚及切好的配菜放於烤盤上，以橄欖油、鹽及胡椒為蔬菜調味。

6. 放入攝氏230度焗爐焗11分鐘，分成4等份冷藏。