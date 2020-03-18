KIA Soul EV+ Platinum　純電韓流攻港

繼Niro EV後，起亞（KIA）最近引進Soul EV，作為第二款引入香港巿場的純電動車型。

Soul是KIA旗下最具個性車型 ，現已發展至第三代，不但換上新外觀設計，內裝配備亦提升。輸港的有3個版本之多，包括EV、EV+Platinum Two-Tone及EV+ Platinum Sunroof。拍攝車屬高階配置的EV+ Platinum Sunroof，天窗、Qi無線充電裝置、冷暖風前座椅、支援藍牙連接功能的全新7吋輕觸屏幕系統、HUD投射顯示屏等統統有齊。

EV+ Platinum Sunroof版跟EV+Platinum Two-Tone一樣，搭載的鋰離子電池組的電池容量達到64kWh，續航力長達452km，而該電池組置於座椅底，與頭冚下的永磁同步電動馬達共同發功，可輸出204ps最大馬力（150kW），起步瞬間，高達395Nm峰值扭力早已準備就緒，由單速波箱負責傳動，7.9秒可完成0~100km/h加速，極速被鎖定於167km/h。配合標準配備的CCS充電系統，使用100kW快速充電，只需54分鐘便可充電至8成。

規格表

車型：四門五座位電動SUV

馬達：永磁同步電動馬達

電池容量：64kWh高壓電池

馬力：204ps（150kW）

扭力：395Nm

驅動：前置馬達、前輪驅動

傳動：單速減速齒輪

0~100km/h：7.9秒

續航力：452km（WLTP）

懸掛：（前）麥花臣、（後）多連桿

制動：（前）通風碟、（後）實心碟

車身體積：4,195×1,800×1,605mm（長×闊×高）