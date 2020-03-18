絕版丹寧布打造　百分百美製波鞋

早前New Balance所推出每五年復刻一次的「鞋王」M1300JP3，引得全香港波鞋迷流晒口水，成功抽中籤入手的相信已經興奮急不及待立刻上腳着用，抽唔中就惟有等多五年。如果唔想等到頸都長，今次呢對即將推出的Levi's® x New Balance 1300你就絕對唔可以錯過。Levi's®以及New Balance兩個同樣都是美國百年經典品牌，所推出的牛仔褲及波鞋早已成為潮流界歷久不衰之長青單品。今回兩個品牌破天荒攜手合作，打造出百分百「美國製」聯名波鞋，為New Balance 1300誕生35周年獻上賀禮。

呢對Levi's® x New Balance 1300鞋款用上啡色優質麖皮配襯深藍色Cone Mills White Oak XX52丹寧布料打造，而此丹寧布更是出自美國傳奇紡織廠White Oak，本身是用來製作Levi's® 501®牛仔褲的僅餘素材。但隨着紡織廠於2017年尾正式關閉，此丹寧布料已成絕唱相當罕有。今回更交由New Balance位於美國斯科希甘的工廠將它運用於聯名鞋款之上，凸顯是次聯名擁有純正「美國製」血統。

與此同時，為配合New Balance鞋側橙色「N」字設計，Levi's®亦特別用上平常更少使用的「橙旗」作呼應，鞋墊及鞋盒更印上Levi's® for feet字句，獨特設計大大增加其收藏價值。3月26日正式推出，全港限量發售36對，祝君好運！