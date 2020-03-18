三界五行：天皇老子　就是太歲

太歲是天上的歲星，也是天上的皇。

不論是甚麼原因，未能在農曆正月到廟宇拜太歲，都有善法向太歲表達敬畏之意，敬是尊敬，畏是誠恐誠惶，戰戰兢兢。

太歲是天上的歲星，也是天上的皇。根據歷史記載，盤古開天地之後，有三皇五帝，第一個皇就是天皇，他發明「歲星紀年」，採用歲陽和歲陰紀年，十個陽星與十二個陰星組成六十個陰陽，用來記錄年、月、日、時。第一個陽星是閼逢，第二個是旃蒙……第一個陰星是困頓，第二個是赤奮若……第一個組合是閼逢困頓（即現在的甲子），第二個組合是旃蒙赤奮若（即現在的乙丑），艱深費解，不易記憶，到了二千多年前，十天干改為甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，十二地支改為子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，方便記憶和運用。

歲星就是木星，也就是太歲。太，就是至尊，皇帝的父親就是太上皇，太歲有天皇老子的意思，天皇尚且不敢與太歲平起平坐，何況平民百姓？這就是避太歲的原因。

今年是庚子年，凡是子年出世就是坐太歲，也就是值太歲，如果是六十年前的庚子年出世，就是真正「本命年」。太歲有六十位，各自統領甲子、乙丑、丙寅、丁卯……壬戌、癸亥六十個年份。太歲有兩個概念，一是當年太歲，例如，今年是庚子年，庚子就是當年太歲；另一個是本命太歲，庚子年出世的人，庚子就是本命太歲；甲子年出世的，甲子就是本命太歲。到廟宇拜太歲，先向當年太歲上香，其次向本命太歲上香，然後返回當年太歲，順序向各位太歲上香，例如今年是庚子，順序是辛丑、壬寅、癸卯、甲辰……一共六十位。（待續）

方向宇