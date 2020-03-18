十二星座由來（3）天秤、天蠍、人馬、山羊

最後一期「生活夜校」會講天秤座、天蠍座、人馬座和山羊座的星座故事，這四個故事的背後又有甚麼要紀念的人和事呢？

【天秤座】

在遠古時代，人類和天神一起生活在人間，但人類變得愈來愈聰明的同時，也有了勾心鬥角、互相陷害的行為，令天神非常失望，回到天上生活。

只有正義女神沒有對人性失去信心，依舊與人類居住，可惜人類變本加厲，開始有了戰爭、彼此殘殺的事，正義女神無法忍受回到天上，但她仍然相信人性有善的一面。於是，正義女神在天上掛起了象徵愛與和平的天秤，用作評審人間的紛紛擾擾。

【天蠍座】

奧瑞安是海神的兒子，他力大無窮，在戰場上所向披靡，但過於自大、性格暴躁、我行我素，引起了眾神不滿。於是天后希拉派出手下的蠍子去懲罰他。

蠍子趁其不備，用自已的毒針刺上奧瑞安的後腳跟，使其毒發身亡。奧瑞安死後變成了獵戶座，而蠍子則變成了天蠍座，從此天蠍座升起，獵戶座就會下降。

【人馬座】

從前有一個半人半馬的種族，他們保留下了野獸的獸性，非常殘暴。但在他們之中有一個例外。凱隆雖為人馬族，但卻是神之子，與普通的族人不同，他生性善良，能文能武，多才多藝，是族中的賢者。同時他是海格力斯的師傅。

有一次，海格力斯因為喝光了人馬族的酒而引起人馬族的憤怒，雙方起了激烈的爭執，海格力斯因為醉酒而誤射了自己的師傅凱隆。凱隆雖為不死之身，但中箭後十分痛苦，用自己的不死之子與宙斯做了交易。為了紀念多才多藝的凱隆，宙斯把他放到天上變成人馬座。

【山羊座】

山羊座的原型是牧神潘思，他的相貌奇特，頭上長有一雙山羊角，雙腳是羊蹄。雖然對自己的外貌沒甚麼信心，但卻是非常出色的音樂家。有一次，他受邀到宴會上演奏，宴會進行到一半，有一隻怪物闖了進來，眾神變成了動物逃走。演奏中的潘思沒有及時反應過來，怪物一步步逼近，他匆忙之中想逃進河裏變成一條魚，但他選錯了一條非常淺的小溪，容納不到他龐大的身軀，結果只有下半身變成魚，上半身還是山羊的模樣。這個形象就是山羊座的出處。

關於十二星座的傳說，當然各處也有不一樣的版本，每個人對故事的細節和理解都各有不同，一連三期的「生活夜校」做了簡單講述，讓各位對自己的星座故事有更多了解。