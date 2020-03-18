CLOT x Kangol　潮界「絲綢之路」

相對早年深受潮人所追捧的荊棘圖案設計Alienegra，以中式絲綢為靈感的Silk Royale對於CLOT來說其實更具代表性，畢竟從2003年創立至今品牌都強調中國風設計，而且CLOT除了於2007年開始將絲綢設計運用到自家服飾單品之外，往後更一直有將絲綢元素結合到各款人氣聯名單品之上，隨着相隔多年後再次推出Silk Royale版本的Nike Air Force 1及Air Jordan 1 Mid聯名鞋款，CLOT用十多年時間所開拓的「絲綢之路」就再次出現於潮流界。

是次最新推出的CLOT x Kangol聯名系列，四個帽款就有三款用上Silk Royale去演繹，當中兩款漁夫帽及一款棒球帽就以絲綢物料去打造，並以一半經典絲綢圖案拼接一半單色設計，同時亦將兩個品牌標誌左右結合，藉此帶出陰陽調和之意。另一款漁夫帽則用上針織物料製成，色彩豐富的棋盤格紋圖案更暗藏CLOT及Kangol的不同字母於當中，盡顯玩味創意。