貴族生活：戴妃專屬香檳　經典傳誦近40載

凱特與梅根兩位皇妃經常被拿來作比較，優雅大方的凱特形象正面，不受束縛的梅根則負面新聞多不勝數，早前哈利王子根宣布退出皇室，大部分人都認為是受到梅根的唆擺。梅根愈離經叛道，亦愈叫人懷念當年受萬人擁戴的戴安娜王妃。而今日介紹的Moët & Chandon Dom Perignon Charles & Diana 1961，就是一瓶與戴妃關係密切而又充滿紀念價值的香檳。

戴安娜王妃出生於1961年，正好跟這瓶香檳的年份相同，之所以能夠以查理斯及戴安娜的名字命名，是因為兩人在1981年結婚時，有「香檳之王」美譽的Moët & Chandon Dom Perignon被選為婚禮上的香檳供應商，在婚禮後更生產了紀念版Moët & Chandon Dom Perignon Charles & Diana 1961，引來世界各地的人爭相搶購。事隔將近40年，兩人早已離婚，戴妃亦在1997年的車禍中離世，這瓶香檳就變得更有珍藏價值，炒價高達每瓶2,576英鎊（約HK$24,588），成為世上最值錢的香檳之一。