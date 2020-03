抗疫有錦囊　食買生活要點

【特約報道】在新冠肺炎的疫情下,大夥兒聚餐可免則免,為求食得心安,只要從食、買兩方面着手,就可以輕鬆抗疫!

食方面:惠顧外賣!醒你錦囊一:出街買外賣前,記得戴口罩,並自備環保袋,減少接觸其他東西,返到屋企或Office要第一時間洗手,或者用酒精搓手液或消毒濕紙巾清潔雙手,之後才好開餐,那就最穩陣!有見及此,近日有40個指定商場趁機推出優惠,為顧客打氣,只須於場內食肆外賣消費滿HK$50或以上,即可換領抗疫產品乙份,分別有酒精搓手液、消毒酒精噴霧,同埋消毒濕紙巾等等。

買方面:除了叫外賣之外,也可選擇去街市買餸自己煮餐好,順便醒埋你錦囊二:好多大型街市都設有健康站,為顧客提供酒精搓手液、加強街市清潔等,不妨善用。另外,多用電子消費,免找贖免接觸,自然買得衞生!為鼓勵大家多用電子貨幣消費,現時有9個街市推出優惠,只要以電子貨幣消費滿$200或以上,即可換領「健康孖寶」- 湯包及調味包套裝乙份。

所有禮品先到先得,換完即止!

40個指定商場如下:

【港島區】

赤柱廣場、愛東商場、小西灣廣場、環翠商場

【九龍區】

商場:樂富廣場、黃大仙中心、啟田商場、秀茂坪商場、鯉魚門廣場、德田廣場、寶達商場、慈雲山中心、彩雲商場、何文田廣場、愛民廣場、南昌薈、元州商場、T.O.P This is Our Place

【新界區】

商場:T Town、天澤商場、天耀廣場、天瑞商場、蝴蝶廣場、朗屏商場、良景廣場、太和廣場、彩園廣場、大元商場、禾輋廣場、瀝源廣場、 美林商場、沙角商場、頌安商場、恆安商場 、TKO Gateway、TKO Spot、彩明商場 、長發廣場、逸東商場、富東廣場

9個指定街市如下:

【九龍區】

鳳德街市、樂富街市及南昌薈街市

【新界區】

蝴蝶街市、顯徑街市、Spot 街市、天盛街市、TKO街市及禾輋街市