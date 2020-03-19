估佢唔到　香港都有太空課程讀

浩瀚無垠的太空，隱藏着星際的奧秘，有否興趣揭開宇宙的秘密？想鑽研太空，不一定千里迢迢遠赴外地學府。事關香港大學物理學系將於下學年（2020-21）開辦「太空科學碩士課程」，是全港首個相關課程。

太空研究實驗室

早於2016年，港大理學院成立時便已成立太空研究實驗室，多年來已與全球不少頂尖太空研究所建立了聯繫和商定合作協議。新課程覆蓋內地太空科學計劃，並將教學重點放於太空飛行推進、太空天氣概論、遙感探測、輻射探測與測量和小型衞星設計等實踐知識。實習亦是課程重要的元素，除在港大太空研究實驗室外，還有機會到中國航天科技集團公司北京空間機電研究所（BISME）、上海航天技術研究院（SAST）、中國科學院空間應用工程與技術中心（CSU, CAS）、DFH衞星有限公司、浙江大學、意大利的帕多瓦大學（Padova-CISAS）和英國的自然史博物館等研究所和機構實習。

高度跨領域學科

現代太空科學是一門高度跨領域的學科，涵蓋從天文物理學到航天工程、電子、遙感探測和太空探索等多個範疇，行業發展亦極具潛力。據2017年發布的《摩根士丹利報告》估計，全球太空產業收益將從2016年的3,500億美元急增至2040年的1.4萬億美元。想「一飛衝天」的年輕人，不要錯過把握這個增值機會。

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