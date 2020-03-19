【健樂事】口氣嚴重　及早處理

趁着明天（3月20日）是世界口腔健康日，是時候正視一下自己的口氣問題了。（資料圖片）

人際溝通經常靠把口，若因口臭而惹來「投訴」，輕則令患者感到羞愧、尷尬，情況持續更有可能令對方覺得厭惡，甚至破壞了雙方的關係。

口臭又稱口氣（Halitosis），意指口腔持續發出難聞的氣味，其成因多多，可視為健康警號，但大部分情況都與口腔衞生出了問題有關。趁着明天（3月20日）是世界口腔健康日，特別分享幾個改善口臭的方法，希望大家都擁有清新口氣吧！

方法1：早晚要刷牙

當牙齒、牙縫有菌膜，部分細菌會在分解食物殘屑時產生異味，因此要時刻持口腔清潔，如早晚刷牙、善用牙線等。

方法2：舌頭刷乾淨

勤刷牙之餘，應同時刷掉舌頭表面的生物膜，甚至舌後也要刷乾淨。雖然有些人刷舌頭時會感到反胃，但只要習慣一段時間便會適應。

方法3：臨睡前漱口

睡覺前使用消毒殺菌漱口水漱口，有助減低細菌孳長，阻礙發酵食物殘渣的過程，達致預防口氣的作用。

方法4：盡快看牙醫

口氣嚴重，意味着口腔內有大量細菌生長，很有可能是口腔疾病的徵狀，如牙周病、蛀牙、牙冠炎等，患者應及早找牙醫檢查清楚，避免牙患惡化。

方法5：戒吃重口味

根據中醫學理論，吃肥甘口味或煎炸之物，會加重胃部的負荷，令腸道積熱，繼而出現口臭，所以日常飲食應清淡一點，減少吃大蒜、洋?等重口味食物。

方法6：飲水防口乾

口水有殺菌和分解酵素的作用，所以口水分泌不足會造成口臭，建議多飲水，以免長時間口乾乾。另外，因睡覺時口腔減少活動，分泌唾液會減少，建議要吃早餐，以增加口水分泌，對口臭有緩和功效。

方法7：作息要定時

遲睡可導致「心火盛」，令人體的津液不足，繼而出現熱症，引發口氣問題，所以要改掉捱夜工作、作息不定時等壞習慣，盡量早睡早起。

方法8：綠茶助辟味

偶爾咀嚼香口膠也是可行之法，當中的薄荷成分有助口氣清新，香口膠亦有助增加口水分泌，減輕口氣，當然此法只能治標不能治本。另外，有些食物可化解口氣，如檸檬可中和口腔異味，綠茶可清熱殺菌，減少因細菌積聚口腔而引起的口氣。