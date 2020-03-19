果粉聚焦：完全電腦化　新iPad Pro支援觸控板

之前一直有傳Apple將於3月推出新硬件，仲好大機會是平價版iPhone，到今天謎底終於揭盅，的確是新硬件，但不是iPhone，而是全新iPad Pro！

2020年版iPad Pro最大賣點是可配合全新精妙鍵盤(Magic Keyboard )使用，此鍵盤採用可自如調校角度的懸浮式設計，調校範圍達到130度，配合背光鍵及觸控板，令iPad打字及操作進一步貼近電腦，相信可吸引更多用戶帶出街辦公之用。鍵盤同時為機身前後提供保護，並採用USB‑C穿透式充電，讓iPad Pro的USB‑C連接埠得以連接外置硬碟或其他配件。

硬件上，新iPad Pro現配備A12Z仿生晶片，速度比多數Windows PC手提電腦仲要快，另外又配備11吋及12.9吋Liquid Retina屏幕，其ProMotion技術可把屏幕頻率自動調整至高達 120Hz，令捲動時更為流暢，預計打機、睇片時殘影也會進一步減少。

新iPad Pro的相機模組變成如iPhone 11般的矩形設計，內裏是一個1,200萬像素廣角鏡頭及1,000萬像素超廣角鏡頭，支援2倍光學變焦及4K影片錄片。另外，新機也首度加入LiDAR感測器，能夠在室內及戶外量度與周遭物件的距離，最遠可達5米，而且可探測至光子層面，並以納秒速度運行。簡單來說，即帶來更具層次感的AR體驗，並為測距儀app帶來提升，可更快速地自動計算一個人的身高或物件尺寸。

新iPad Pro由即日起在全球30個國家及地區接受訂購，並於下周開始於Apple Store門市發售。顏色有銀色及太空灰，起步容量為128GB，另有256GB、512GB及1TB配置。至於售價，11吋入場費約6千4百元，12.9吋就8千元左右起跳；2個尺寸都有教育優惠，售價分別降至6千元及7千元左右。精妙鍵盤則將於5月推出，單買索價2千3百元左右，都幾貴，並提供包括簡體中文等超過30種語言布局。