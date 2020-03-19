停課停到悶　去Party Room鍊車放電

以汽車為主題的BKW Party Room（RACING），擁有近20輛電動車，讓小朋友都可享受駕車樂趣。（郭凱敏攝）

新冠肺炎疫情仍未受控，小朋友復課無期，日日留在家中實在太悶，但外出遊玩父母又擔心，如能做好衞生措施，Party Room其實也是選擇之一，而且勝在多玩意

。近年開業的Party Room，賣點已不再局限於飛鏢機、電子遊戲等例牌設施。正如位於觀塘的BKW Party Room（RACING），擺明車馬以車為設計主題，兩位負責人小時候已夢想成為車主，深明小車迷的需要，於是引入近20輛電動車，油門一踏便啟動，讓小朋友一嘗駕駛樂。而且車款包括古董平治、林寶堅尼、麥拿侖等「名車」，坐上去影相特別威水。

場內的夾玩具機亦以汽車作招徠，內裏堆放了大量Tomica車仔，大小車迷可碰碰手氣，隨時夾得心頭好。玩車之外，這個近7,000平方呎的Party Room更設有放電遊樂區，內有攀爬架、巨型波波池、3條彩虹滑梯等設施。

至於大人亦不愁沒節目，可以玩Beer Pong考考眼界，也可以唱K大展歌喉，或對住超巨型200吋投射玩PS4、Switch遊戲，享受大畫面所帶來的視覺震撼與臨場感。

模特兒：陳正曦、陳正謙