一文睇晒　本土口罩出貨懶人包

近來香港人撲得最多的，一定是口罩！但隨住本土口罩投入市場後，情況會否有所改善呢？其實真的難以預計，就像疫情走勢般，難說啊！近日有不少本土口罩廠的傳言甚囂塵上，一時話騙局、一時又話未達標，更甚是出貨無期，孰真孰假，誰是誰非，相信香港人會用雪亮的眼睛看清楚，千萬不要被恐慌沖昏了頭腦！

「Mask factory 口罩工廠」

「Mask factory 口罩工廠」最早開售，吃了頭啖湯，引來不少流言斐語，早前於討論區被指「走佬」潛逃，更被拍下多張相片，指口罩機已經於屯門廠房中打包搬走。對於此事，口罩工廠隨即在其Facebook專頁發聲明，指工廠將會由屯門搬去佔地20,000平方呎的廠房，並對於此誹謗行為，將會出律師信處理。

「Oxyair Mask」

據知品牌會在4月開始，逢星期一至五的早上及晚上時段於網上派籌，即每星期有10次網上派籌，而大家毋須登記成為會員都可取籌。品牌表明如成功取籌購買的朋友，會自動跌入「保護區」，暫時不能再取籌。

「35Plus 」

網店35Plus是由上市公司駿高營運，最近售賣自家推出的35Plus一次性耳掛式 BFE>99% 外科三層成人口罩（50片/盒），2盒售價為HK$396，最快3月24日取貨 。

「CareHK 匯愛口罩」

由經民聯副主席、行會成員林健鋒牽頭成立的 CareHK 於3月17日正式開幕，發布會上亦公布了口罩款式、價格、產能等資料。官方在開幕發布會上表示，成人及小童口罩均為 HK$1.95 一個，50片一盒，即每盒 HK$97.5，預計首階段口罩會在3月底前出貨。

「Savewo 救世」

Savewo 救世表示，香港的工廠將佔地超過 6,000平方呎，已經進行設計及建構階段。由於廠方想取得ISO Class8 十萬級無塵工作間才開工，所以工場的裝修及電力配置所需要的時間很難縮短，估計完工還需要一個月的時間。因此該廠的高性能救世濾棉還要多一些時間才可面世。

「Mommylicious CLUB 」

Mommylicious CLUB 表示，現正開訂的口罩定價為HK$138（一盒50個，不是獨立包裝，不包運費）。雖然廠方指口罩料準備好，但買家要注意的是，口罩機尚未到港（預計3月尾）。有關口罩認證事宜，廠方表示要四月份方可出到報告，會檢查BFE、VFE和PFE，廠方有信心必定是95%以上。

「SPT Mask 」

本港上市公司國藥科技（08156）主理的「香港製造」SPT Mask口罩廠，已於早前3月17日正式在網上預售3款口罩套裝。

「True Light 」

True Light在網站表示，現時已有合規格廠房、口罩生產機及物料，並提及最快4月生產口罩及發貨以趕及復課，以及將每盒成人、中童或小童口罩均劃一定價為每盒HK$150。不少市民已於3月13日或之前繳付50%訂金，貨到後繳付餘額。

「Yellowfactory」

「Yellowfactory」的Facebook專頁表示，製造口罩的原材料已經抵港。不過暫時該口罩廠商未有透露何時會正式投入生產及開售口罩，僅表示會盡力製造可靠的本地產口罩。

「masHker 本土好罩」

本地社企品牌「masHker 本土好罩」已於早前3月10日在網上預售口罩，口罩預計最快4月初投產，4月底出貨。而每項支持「買2盒捐1盒」的交易，品牌將會捐贈 1盒口罩，送予跟醫護前線一樣有口罩需要的指定病友團體或組織。

「紫花油大藥廠」

香港紫花油大藥廠在Facebook上表示，將斥資約700萬港元於香港設置大型廠房，自家生產醫療級別口罩，供貨原則以本地為主。初步估算每月口罩最高生產量可達400萬個，口罩廠預計5月中開始投產，第一批生產的口罩將會以成本價發售。

「一合口罩」

一合口罩已於早前3月3日提供預售，口罩在香港製造，無塵生產，為一次性醫用口罩，採用無痛耳掛設計。已預購的讀者，可多留意官方Facebook專頁的最新消息。

【風險注意】

網購需留意風險，尤其是要先付款的期貨口罩，買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨日期、口罩質素和真偽，並要衡量自身的購買能力，能承擔的風險才購買。