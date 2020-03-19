一周年咁慶祝！聯名企劃玩收納！

—直為本地時裝迷帶來眾多人氣品牌的選物店432HZ，不經不覺於本月就迎來開業一周年。一早經已進駐店內的台北機能服品牌GOOPiMADE的兩位主理人張晨及李宥就，特別透過Frequency of Nature的概念，打造出GOOPiMADE for 432HZ周年聯名企劃。

整個系列分別有Baker Pants、Functional Jinbei、Pocket T-Shirt及2-Way Tech Sacoche四款單品登場。當中Baker Pants及Functional Jinbei同樣採用輕巧透氣混紡布料（35% Cotton/65% Polyester）打造，並於布料表面加入DuPont專利研發的Teflon防護塗層，以加強其潑水效果。前者以六十年代美軍規格工作褲為靈感，用上寬鬆剪裁及斜開立體褲袋設計，背面傳統雙袋設計變成容量極大的巨型口袋，將機能性進一步提高；後者則以日本傳統居家服「甚平」為靈感，但就加入上多達九個置物空間，並配上日本Nifco公司所生產的Pod插鎖扣，為簡約和服外套賦予出色的收納功能。