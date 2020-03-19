三界五行：正月更改　見證歷史

古時，拜太歲是皇室重要祭祀，太歲是天上的皇，地上的皇帝是天子，皇帝拜太歲比拜親爹還重要，古人相信，太歲掌管人間一切禍福，拜太歲具體時間須由司天鑒擇吉日良辰，所選日子都在立春後，並不一定在正月初八至正月十五。

為甚麽？一來，精通天文學和占星學的司天鑒，知道太歲是木星，木星每年立春回歸；二來，古時的正月，並不一定在春天，根據司馬遷《史記·曆書》記載，中華民族自夏朝開始制定曆法，一年分四季，一季四個月，以正月初一為一年之首，直到今時今日，我們對農曆正式的叫法是「夏曆」。夏朝之後，每逢改朝換代，必定「改曆法，易服色」。商朝改以十二月初一為正月初一，周朝改以十一月初一為正月初一，秦始皇改以十月初一為正月初一。而秦始皇名嬴政，本來，正月的正字有「改正」、新開始的意思，但正與政同音，犯了秦始皇忌諱，頒令把正字改讀「征」音，自始，「正月」就讀「征月」。

秦朝亡，漢朝初建，百廢待興，又要應付匈奴等外族入侵，漢高祖、文帝、景帝都暫時沿用秦制，到漢武帝，國富民強，公元前104年「改曆法，易服色」，聽取司馬遷建議，實行新曆法《太初曆》，重新改回以每年第一個月初一為正月初一。由於漢武帝治國有方，漢，成為一個標桿，漢人、漢語、漢學……代表了中國，此後，晉、唐、宋改朝換代，都沒有「改曆法」，只是「易服色」，即使外族統治的元朝、清朝，仍然以正月為年首。

方向宇