果粉聚焦：快咗又好打咗　新版MBA來襲！

Apple近兩年都有更新MacBook Air，踏入2020年3月，新版又來了。整體外形變化不大，主要是硬件上的提升，例如配備最新的第10代Intel Core處理器，最高可「打爆」至1.2GHz四核心Core i7、16GB LPDDR4X記憶體及2TB SSD儲存，效能表現足足是上一代的2倍。繪圖能力則源於Intel Iris Plus Graphics內顯，圖像處理效能也提升了80%之多。

新版MacBook Air配備了首先於16吋MacBook Pro上登場的精妙鍵盤，其剪刀式結構帶來1毫米鍵程，根據經驗打字手感不俗，而且廠商從善如流地加入倒T形排列的方向鍵，讓用戶打字時更容易「跳上跳落」。新機採用一體式楔形設計，以100%再生鋁金屬製成，並提供金、銀及太空灰3色。13.3吋Retina屏幕呈現超過400萬像素及千萬種顏色，睇片質素應該不俗，期待日後有真機時再作評測。

其他硬件特色還包括Apple T2保安晶片、Touch ID感應器、兩個Thunderbolt 3連接埠及一個3.5mm耳機插口。售價由7千8百元左右起跳(教育版由7千元左右起)，即日起接受訂購，將於下周在零售店有售。