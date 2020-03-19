安全1.0　手袋都有保護套？

自從智能電話愈賣愈貴之後，基本上大家買完新電話都肯定會買番個保護套，跣手跌落地都無咁心痛。同樣地亦有不少跑車迷會為自己部愛驅「包膜」，以防被石仔彈花，既然電話同跑車都可以有額外保護，咁女士們名貴嘅手袋又有無保護套可用呢？以前我肯定無，但而家就可以話你知，如果你擁有的手袋款式是FENDI Peekaboo就一定會有。

於2009年春夏系列首度登場的FENDI Peekaboo手袋，採用梯形袋身加上獨特的單柄設計，袋口打開並垂下就如同小貓探頭出來玩「躲貓貓」而取名Peekaboo。過往10年品牌一直為Peekaboo手袋推出不同變奏版本，皮革物料及尺寸亦不斷增加，令袋款長期可以保持新鮮感。

今季FENDI更從雨衣概念延伸出Peekaboo DeFender手袋保護套，讓女士們可以將深愛的Peekaboo手袋放進其中，即使雨天季節都可以妥善保護手袋，品牌更細心地推出Regular及Mini尺寸，對應不同尺寸的Peekaboo手袋。

同時備有招牌啡色「孖F」Monogram、透明PVC及打孔皮革多個版本供選擇，並可於手柄繫上真絲綁帶Wrappy，為手袋添加更多不同個性，相信會繼早年「STRAP YOU」為手袋換肩帶後再次帶起改裝手袋熱潮。