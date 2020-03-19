靈敢侶情：勿讓無力感擊敗你

最近，個腦好累。

拍煮食節目前，要思考題目，先讀報了解社會狀況，再讀留言了解讀者難處，然後設計食譜，從食物照顧不同的人的需要：慳家餐、營養餐、親子烘焙、DSE考生簡易零食⋯⋯無論有沒有人看，一切勻不能求其。

教廚藝課，要想盡辦法做好防疫：怎樣消毒學生、教學生洗手、告訴他們甚麼可以和不可以做⋯⋯無論疫情是好是壞，一切均不能鬆懈。

在社交網撰文和寫專欄，更加要小心。儘管我對疫情和社會狀況都會有擔心、憤怒、想抱不平和害怕的時候，但作為面向公眾說話的作者，我必須顧及讀者的感受：若我罵，讀者只會更氣憤；若我表達擔憂，讀者只會更驚。人，不是有人聽自己發表，就一定要張開口說個夠。所以最近，我都走搞笑和灰諧路線，無論他們本來的心情是怎樣，都希望可以笑一笑。

還未計我這個黑仔，上年才開始辦教室，然後來個疫症⋯⋯近來教室開支爆錶，單是清潔劑和消毒用品已經夠貴，還要每個學生派一張價值$1.5的消毒抹手紙，看着收支，每天心震震。

其實我把這堆累人的事說出來，不是要呻，而是我想讓大家知道：

在你辛苦時，不要感到孤單，不要說自己無用。表面上，我好像無穿無爛，還會在專頁說笑，但事實上，我們都坐在同一條船。

不要被別人的「好像很好」，而以為自己不好。

這個時勢，考的就是意志，所以，大家不要被無奈感侵蝕。每晚好好睡一覺，明天抬起頭，想一想有沒有事可以為自己、別人和社會做，用生命影響生命，你，一定會愈來愈好。

因為，人心肉做，你會害怕，其他人都會。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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