時裝界奧斯卡MetGala　宣布延期！

新冠肺炎疫情全球大流行，不只名店相繼暫時關門，就連個多月後舉行的大型時裝活動都紛紛宣布延期或取消。有時裝界奧斯卡之稱的年度大型盛事Met Gala，宣布因應疫情會將原本於5月4日舉行的大型派對延期，但確實日子就未有公布。今年的Met Gala及緊隨的主題時裝展覽原定是歷來最大型，事關今年是展覽場地Metropolitan Museum 的150周年紀念，主辦品牌亦特別以「About Time：Fashion and Duration〉」為主題，展出自1870年起至今的120套珍貴時裝服飾。外國時裝傳媒預計展覽將順延至秋季舉行，問題是9~10月撞正四大Fashion Week及多個時裝活動，加上隨後的感恩節及聖誕等假期，相信大會掌舵人Anna Wintour為了揀選合適日子都非常頭痕。

除Met Gala外，於6月8日舉行的CFDA Fashion Awards時裝頒獎禮同樣宣布延期，日子尚待公布。多個名牌於5月舉行的Cruise/Resort系列Fashion Show亦宣布取消，包括5月7日在意大利Capri舉行的Chanel 2020/2021 Cruise Fashion Show、5月18日在三藩市舉行的Gucci Cruise 2021 Show、4月尾在倫敦舉行的Resort Fashion Show及Giorgio Armani於4月19~20日舉行Cruise Event等，而Dior於5月9日在意大利Puglia舉行的Cruise Fashion Show則宣布無限期押後。