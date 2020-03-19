抹茶冬甩　炸得外脆內軟

日本人常飲用的抹茶，富氨基酸、咖啡因、維他命C、A、E及K、類黃酮、多酚、礦物質和膳食纖維，除了沖泡飲用，也會用來炮製多種甜點，一於跟IG@thetastyk學整抹茶餡冬甩。

冬甩麵糰搓好後，利用不同大小的杯子口來印出麵糰，放入滾水脆炸，放涼後於側邊開個小孔，便可唧入牛油和抹茶混合的抹茶忌廉。想風味更佳可以灑點抹茶粉或糖粉，味道更豐富。

冬甩材料：

活性乾酵母 1茶匙

暖豆漿 125毫升

麵粉 180克

糖 3湯匙

鹽 少許

素食牛油 1湯匙

油 適量

餡料：

素食牛油 半杯

糖粉 適量

抹茶粉 適量

做法：

1.將冬甩材料中的豆漿、1湯匙糖和乾酵母拌勻備用。

2.麵粉、2湯匙糖和鹽拌勻。

3.加牛油、豆漿拌勻成半凝固。

4.混合物表面輕灑麵粉，搓8分鐘成麵糰。

5.蓋上濕布待1至2小時發酵。

6.搓勻後，壓平，分成4等份，搓成扁圓形，閒置15分鐘。

7.麵糰炸至金黃色。

8.將餡料中的素食牛油打成蓉，加3湯匙糖粉攪拌。

9.加入5克抹茶粉拌勻成抹茶牛油，放入唧袋，在冬甩側邊輕𠝹一下，唧入抹茶餡，面層灑上抹茶粉便成。