11小時不停播　行山聽歌一流

最近因疫情影響，不少人都選擇留在家中，但困到悶都會想去戶外吸一吸新鮮空氣，不如考慮帶NUARL推出的真無線耳機N6 Pro去行山聽歌，雖然機仔細細，但電量驚人，支援11小時連續播歌，就算使用高音質規格的aptX audio，都可達8小時，與充電盒併用時更高達55小時，絕對是一代長氣播歌王，帶去行山時聽歌，就不同擔心會聽聽下無電了，而且為方便在戶外使用，支援IPX 4級耐水功能，行山時沾上汗水、露水或雨水都無問題。

單元方面，N6 Pro採用了NUARL DRIVER，配合單壁式納米碳管，及由兩張振動模板合成的SWCNT複合振動板，使細微的聲音也不會淹沒在強勁的大音量中，加上專利技術HDSS，重現自然清晰的寬廣音場。此外，為了令接收更穩定，採用了SoC QCC3020芯片，接收穩定之餘，更不容易受干擾，同時對應Qualcomm專有的左右獨立通信技術，令左右耳機能獨立連接到手機，令連接更不容易斷開，更進一步延長連續播放時間。