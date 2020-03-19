果粉聚焦：WWDC 2020改為網上發布

新冠肺炎肆虐，不但NBA與英超等賽事無得睇，令球迷叫苦連天，依家仲影響埋Apple年度盛事WWDC（Worldwide Developers Conference）。原先定於今年6月舉辦的WWDC，官方日前宣布今屆改以全新方式在網上舉行，是這盛事自1983年第一屆以來首次沒有現場觀眾。

近年WWDC的重要性愈來愈高，除了讓果迷預覽新軟件和技術之外，不少硬件如iMac、MacBook及HomePod等也會亮相；今屆焦點預計落在iOS 14、iPadOS 14、watchOS 7、macOS 10.16及tvOS 14上。而新機可能有2020年版 iPad Pro、全新13吋MacBook Pro及Apple TV等。

Apple補充，更多活動資訊將由即日起至6月陸續透過電郵、Apple Developer App及Apple Developer網站發布。另外，由於每屆WWDC都能帶旺美國加州聖何塞的旅遊業及通訊業，所以Apple同時宣布將向當地機構捐款100萬美元，以彌補WWDC 2020改為網上發布所帶來的經濟損失。