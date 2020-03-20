生肖指數　是日吉星：兔

鼠：→ 工作上感覺不太順暢，要花一點心思來處理，解開一切的疑難才能成功。

牛：→ 為了你的荷包着想，今天如沒有特別事就別出外好了，留在家中更合適。

虎：↑ 手頭上需趕工的事都整理清楚，心情難得輕鬆愉快。到郊外遊玩可舒壓。

兔：★ 以前沒有膽量嘗試的事情，今天不妨大膽地體驗一下，會有新的體會。

龍：↓ 是日沖煞，忙着處理私人事務，工作上有些事情處理得不太好呢。

蛇：→ 只要活得開心的話，物質生活與財富的追求不要太計較，知足常樂啊。

馬：↑ 有機會遇見新對象，立即展開熱情追求吧，以免日後後悔也來不及呢！

羊：→ 你的一些想法，獲得對方的共鳴，讓你心感對方的溫柔，使你心情愉快。

猴：→ 有意買樓的你，能找到合意房子的機會很大。但別太相信經紀的說話。

雞：↓ 人生總是有喜有跌，不開心的事過去了就別再想，努力面前才最重要。

狗：↓ 銀行存款有所進賬，但支出也不少，依然是入不敷支，小心理財吧。

豬：→ 朋友的家事，最好別介入為妙，這對事情沒幫助，也會傷及朋友的感情。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌