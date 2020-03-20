春分養生　宜吃竹之子

今天是「春分」，據《春秋繁露•陰陽出入上下篇》記載：「春分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平。」意指這個節氣代表天氣處於陰陽、晝夜相對平分的狀態，不但乍暖還寒，而且潮濕多霧，空氣瀰漫着濕濁不暢的感覺。

據中醫學理論，在濕氣重的春季，人體若陽氣不足，容易被濕邪侵犯，導致脾胃運化失職，帶來不少問題，如身體困倦乏力、頭身重墜、昏昏欲睡、食欲不振等。換句話說，養生之道在於祛濕，最簡單的方法是從飲食入手，食材選擇應以清淡、新鮮及易消化為主，並以「多菜少肉」為原則，藉此平衡寒熱之性。

被日本人稱為「竹之子」的筍，乃菜中珍品，而每逢3月當造的春筍，屬尚未完全長成的筍尖，口感幼嫩爽脆之餘，更是清甜無比，很適合於春分入饌，能養肝、明目、滋陰、消滯、潤腸、利便、補脾胃，益處多多。不過，食用過多筍，容易誘發哮喘、過敏性鼻炎、皮膚炎等症狀，一些容易皮膚敏感的人士不宜多吃，正因為它有機會使人出現敏感，故被人視為有毒之物。建議吃筍時，盡量避免與海魚、牛肉、菠蘿、榴槤等濕熱之物同吃。

順帶一提，要改善春困，宜養成早睡早起的習慣，不時進行深呼吸練習，並且多做輕量運動，促進氣血運行，藉微微出汗，帶走身體濕氣。