秋葵芝士牛肉丼　預防缺鐵性貧血

不少人到日本旅遊時，都一定會吃當地的牛肉飯，皆因美味又便宜，因此近年愈來愈多日本的連鎖牛丼專門店來香港開店，吸引了不少食客。想吃牛肉飯，其實大家也可以參考今次的健康食譜：秋葵芝士牛肉丼，製作過程簡單，而且味道不錯。

秋葵含水溶性膳食纖維

秋葵「滑潺潺」的口感主要是來自內裏的黏液，它含有豐富的水溶性膳食纖維，有助抑制分解糖分的酶，從而阻止腸道碳水化合物的消化，降低糖分的吸收。秋葵黏液中的膳食纖維亦有助增加飽肚感及降低壞膽固醇，可以預防心血管疾病。秋葵還含有豐富的鈣質，大約8條(100克)便含有81毫克鈣質，對牛奶敏感或全素食的人士，秋葵絕對是補充鈣質的好選擇。

瘦牛肉脂肪含量較少

外面吃到的牛肉丼，一般會用上肥牛，令熱量及脂肪含量增加，而今次食譜會用上瘦牛肉，脂肪含量較少，相對較健康。牛肉含有豐富的蛋白質，能夠提供人體不能自行製造的必需胺基酸，有助維持身體機能，並促進體內細胞的更新。此外，牛肉含有豐富的鐵質，有助身體製造紅血球，能夠預防缺鐵性貧血。

【秋葵芝士牛肉丼】

材料：

白飯 1碗

瘦牛肉片 10-12片

秋葵 8條

洋葱 1/4個

低脂芝士 1片

醃料：

生抽 1茶匙

糖 少許

胡椒粉 少許

生粉 少許

水 少許

油 少許

醬汁：

豉油 2湯匙

米酒 1湯匙

味醂 1湯匙

糖 1茶匙

做法：

1.牛肉片用醃料醃15分鐘，備用。

2.洗淨秋葵，切粒，備用。

3.洋葱切絲，備用。

4.在鍋中加入所有醬汁材料，開火煮滾。

5.加入洋葱，煮至變軟。

6.加入牛肉片，煮至全熟。

7.加入秋葵及芝士，略煮，盛起並放在白飯上，即成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。