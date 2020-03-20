一圖睇晒！4大台5G服務計劃

5G技術經過多年來的發展，用家今年終於用到喇！轉用5G網絡之前，除了考慮手機款式，最關注當然就係月費詳情，截至今日（3月20日），已經有4間電訊商公布5G服務計劃詳情，包括3、1010、csl以及中國移動香港，想知邊間最吸引？即睇以下圖表！

除了基本月費，各台都推出特別優惠：

3：

•兩個出機上台計劃

•月費HK$638，100GB數據，送HK$6,000手機現金券。

•月費HK$938，200GB數據，送HK$7,500手機現金券。

3月31日或之前，提供月費HK$538「pre-5G 早鳥限時優惠」，預訂指定手機並簽約36個月，送HK$8,000手機現金券。5G服務開通後提供4.5G任用數據及100GB 5G數據。

中國移動香港：

•體驗計劃

•月費HK$198（原價HK$338），30GB數據。

1010：

•HK$389或以上月費計劃

•送4日航空數據漫遊日費

•4日數據漫遊日費

•升級至The Club白金會籍2年

HK$459或以上月費計劃

•送Now E英超西甲 2020/21 4K通行證（價值：HK$1,680）

•2個月MOOV 24 bit音樂服務（價值：HK$220）

•2個月csl 5G VR應用程式（價值：HK$156）

•4月內免費csl 5G VR電競遊戲（價值：HK$38）

csl：

HK$398或以上月費計劃

•送Now E英超西甲 2020/21 4K通行證（價值：HK$1,680）

•2個月MOOV 24 bit音樂服務（價值：HK$220）

•2個月csl 5G VR應用程式（價值：HK$156）

•4月內免費csl 5G VR電競遊戲（價值：HK$38）