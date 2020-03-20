金高銀教你　5招畫好單眼皮妝

韓劇真係一浪接一浪，由李敏鎬和金高銀主演的《The King：永遠的君主》最近放出了劇情預告片，唯美的畫面與奇幻、浪漫的劇情真令觀眾大呼期待。金高銀繼《鬼怪》新娘之後化身為大韓民國刑警，可以話係「男神收割機」的她自己本身也相當有魅力。既然呢部劇要下個月先有得睇，不如我哋就先黎研究一下金高銀的單眼皮眼妝，學習一下當中的小技巧啦！

第1招：淺色打底、深色加深打造眼影

畫眼影的第一步就是用淺色打底，單眼皮的話打底的範圍可以稍微大一點，由眉下到整個眼窩。要注意的是挑選的顏色要是淺色、冷色調，最好是有一點閃耀的感覺，可以做到一個提亮、放大的效果，有Bing Bing的感覺。如果用暖色就會顯得厚重、不精神。主色方面主要塗於眼窩的部分，可以用同一色系的深色加深輪廓。也可以用兩種不同的亮色分別塗於眼頭、眼尾做出層次感。

第2招：眼尾下三角形放大眼睛

在下眼尾的位置可以用深色畫出一個三角形，既可以放大眼睛，也可以增加輪廓感，並營造出眼部陰影的效果，讓眼睛整體的感覺更立體、更豐富。

第3招：眼線貴精不貴多

不要以為粗眼線可以放大眼睛，對單眼皮來說可能會適得其反，粗的眼線會令眼睛很厚重，而且會令眼睛顯得更小。所以簡單的一條內眼線就足夠了，雖然不明顯，但卻稍稍的把眼睛放大了。如果想要自然感可以用啡色、如果想要更精神就用常規的黑色。眼線的點睛之筆在於順着眼睛的輪廓在眼尾處微微的拉長，短短一筆俏皮又精神，長度大概到眼褶處即可，也可以用眼影勾勒眼尾形狀來代替眼線。

第4招：睫毛宜翹不宜濃

睫毛可以說是眼妝的重中之重，弄得好眼睛可以放大很多。簡單就是美可說是單眼皮妝的一大關鍵。睫毛可以長可以翹，但不宜濃，這樣的睫毛更自然、看上去有種小清新的感覺，而且有助放大眼睛之餘不會喧賓奪主，兼且能展現少女感。

第5招：畫出臥蠶，明亮又精神

畫眼妝的一部分原因不就是因為要放大眼睛嗎？畫出來的臥蠶可以成為眼睛的一部分，妥妥的放大效果。以淺色帶珠色的眼影畫上，眼睛更明亮、更精神。謹記下手不要太重、範圍也不要太廣，它只是在下眼底的位置作一個輔助的作用。

學到這些眼妝的小技巧之後還要多加練習才可以，畢竟每個人的眼睛、喜好都不一樣，要摸索後找到適合自己的一套畫法，才能輕鬆擁有迷人電眼！