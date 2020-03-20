三界五行：六十太歲　與你有關

太歲有六十位，由十個陽星（天干）與十二個陰星（地支）組合為六十天干：甲子、乙丑、丙寅……領頭的是甲子。干有樹桿的意思，支有樹枝的意思。任何人都與六十位太歲有關係，自己出世那一年的干支，就是本命太歲，例如，甲子年出生，金辨星君就是本命太歲；乙丑年出生，陳材星君就是本命太歲、丙寅年出生，耿章星君就是本命太歲……庚子年出生，虞超就是本命太歲（太歲星君的名字，版本甚多，即使北京白雲觀與清朝御印版本都不同）。

另一位是當年太歲，一生人絕大多數只犯一次，出世那一年，例如今年庚子年出世，一歲嬰兒，天真無邪，一切言行思維都是無知的，不會冒犯太歲。而上一個庚子（1960年）出世的，六十歲了，六十歲拜大夀，賀詞是「花甲重逢」，但由於既犯本命太歲又犯流年太歲，那就要加倍小心，有些人一生低調行事，從來不做生日，如果自己不想做大夀，子孫就不要勉強，一家人食餐飯就可以了。至於再對上一個庚子（1900年）出世的，一百二十歲，能活到這樣高夀，一生為家庭、為社會做了不少好事，積福積德，這個年紀，當然不會做冒犯太歲的事。

六十太歲配六十位星君，是道家文化，六十位都是歷史人物，生前為社稷為百姓做了很多好事，升仙了，得到朝廷和民間的尊崇供奉。香港以及各地，大多數道觀都設有「元辰殿」，善信隨緣隨喜，任何日子任何時辰都可以前往祭祀祈福。因種種緣故不便或未能親自去拜祭，明天講解在家拜太歲的具體儀軌。

方向宇