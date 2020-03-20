今晚食乜：春分養生之道 和風豆腐補肝祛濕
2020年03月20日 15:00
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今晚食乜：春分養生之道 和風豆腐補肝祛濕（互聯網）
今日係廿四節氣中的春分，這天的晝夜幾乎一樣長，而過了春分之後大家將會發現日照漸長，夜晚亦一天比一天短。除了天文上的轉變之外，這段時期相對濕度亦特別高，俗語有云：「春分時節雨水增，濕重纏綿易困身」，注意抽濕慎防霉菌孳生之餘，飲食上也要特別留意祛濕，而春分的養生之道重在滋補養肝，宜吃疏肝解鬱、消腫止痛的食療，食材以清淡的蔬菜和豆類為主，今日介紹IG@mamatastv的豆腐料理正是合時美食。
豆腐蘊含豐富蛋白質、鈣質、維他命E及大豆卵磷脂等營養素，不含脂肪與膽固醇，對心血管、大腦神經也有助益，當然亦有護肝功效，不過春分忌吃煎炸油膩的食物，所以也應避免採用油炸方式烹調。
材料：
豆腐 1/2盒
牛油 10克
菠菜 2條
洋葱 1/2個
白玉菇 1/2包
煙肉 3片
雞蛋 4隻
芝士粉 20克
牛奶 1湯匙
清湯粉 1茶匙
鹽、胡椒粉 各適量
做法：
1. 用廚房紙印乾豆腐；將菠菜及洋葱切碎、煙肉切成1厘米大小。
2. 牛油開鑊，炒菠菜、洋葱、煙肉、白玉菇，以鹽及胡椒調味。
3. 將雞蛋與牛奶、芝士粉、清湯粉拌勻，與炒蔬菜混合。
4. 加入切粒豆腐，輕拌後倒入烤盤，鋪上芝士。
5. 放入攝氏200度焗爐焗40分鐘即成。