神劇三大看點　《西部世界S3》Now E有得睇！

【特約報道】HBO重頭作《西部世界》（Westworld）第三季已於3月16日正式開播，這套燒腦神劇雖然不是輕鬆娛樂劇，但劇情探討人性及人工智能，每集都發人深省，橋段更叫人忍不住一直追看下去。劇集首兩季分別於爛番茄(Rotten Tomatoes)獲得88%及95%新鮮度，好評有增無減，而新一季劇情將更為吸引，即睇以下3大看點：

與造物主見面

前兩季女主角Dolores與一眾機械人一直被困在西部樂園中，去到第三季，主角們終於逃到城市面對人類世界，機械人與造物主見面，對雙方思維、價值觀都帶來衝擊。然而，上季Dolores只帶住5個機械人意識逃脫，現在他們卻要對抗整個世界，莫非要如Dolores在預告中所說：「Kill Everyone」他們才能保命？

加入強勁戰友

新一季演員卡司迎來大變化，最令人驚喜是《Breaking Bad》男星Aaron Paul將加入演出全新角色，預告片中他不但與Dolores認識，還發展成依伴甚至戰友。另一位新加入的演員是影帝Vincent Cassel，暫時對他飾演的角色所知不多，但從他下令追殺Dolores所見，相信他是奸角居多。

逼真未來場景

無論是第一季的西部樂園，還是第二季的幕府世界，《西部世界》的場景皆逼真得叫人嘆為觀止。來到第三季，劇組帶觀眾進入2058年的未來城市，半人半機械、重裝機械人、無人機等紛紛登場。據知為了提升像真度，攝製隊除了洛杉磯外，還遠赴新加坡取景，絕對是不惜工本。另外值得注意的是預告片中可見西部樂園已換成全新的二戰主題公園，為觀眾帶來新鮮感。

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