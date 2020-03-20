兩大時裝巨頭 推出超話題聯乘LV²

雖然Virgil Abloh及NIGO（長尾智明）分別出身於美國及日本潮流領域，但二人的友好關係早已跨越太平洋。除了因為有Kanye West及Pharrell Williams等Common Friends增進友誼外，大家對於市場觸覺（吸金能力）同樣敏銳，最擅長就是借助形形色色的聯名企劃去引起關注，藉此壯大品牌與個人名氣。現時擔當Louis Vuitton男裝藝術總監的Virgil Abloh，於初秋季度就與NIGO這位多年老友攜手打造LV² 限量系列，拍住上齊齊搵真銀。

眾所就知NIGO本身就係一位不折不扣的Louis Vuitton粉絲，家中收埋唔少珍藏品，既然難得有機會與自己鍾愛品牌聯名合作，當然要施展渾身解數，而且Virgil Abloh亦熱愛街頭潮流文化，因此系列單品設計便融入不少NIGO主理品牌Human Made的標誌性元素，同時亦有將大熱的日式拼布手法與Louis Vuitton的招牌設計－Monogram圖案及Damier格紋結合，演繹出East Meets West、High Meets Street的混搭風格。