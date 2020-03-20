中移香港送200GB數據　加「孖住上」75折優惠

【特約報道】香港人機不離手，就連出街都要上網睇片、聽歌或打機，數據用量自然大，每月好易用爆plan。有見及此，中國移動香港（CMHK）推出特別優惠，一次性勁送200GB本地數據俾所有全速計劃新上台客戶*，讓客戶可以更輕鬆、更盡情上網。除此之外，CMHK早前亦推出「孖住上」月費75限時優惠，只要響推廣期內上台登記兩個或以上指定服務計劃，新計劃都可以同享月費75折！

自由配搭計劃 同享優惠

香港人生活繁忙，尤其是白領一族，好多時都想出多一個手機號碼，方便分開處理公事和私事，為自己留一點私人空間，「孖住上」優惠就最適合不過。於4月30日或之前，無論是新客戶或攜號轉台客戶，只要到CMHK上台登記兩個或以上指定服務計劃，即可享「孖住上」月費75折優惠。當中指定服務計劃包括「4.5G全速本地服務計劃」、「學園4.5G全速本地服務計劃」及「大灣區服務計劃」，自由配搭更添靈活。

「孖住上」限時優惠其中一個賣點就是月費計劃可自由靈活配搭，舉例媽媽可以選用「4.5G全速本地服務計劃」20GB+FUP，簽約24個月，優惠月費$188，75折後只需$141，每個月節省$47，合約期內便可慳足千多元！而囡囡則可登記「學園4.5G全速本地服務計劃」5GB計劃+ 無限限速數據^，簽約24個月，優惠月費$108，75折後只需$81，加多幾十蚊囡囡就可以5GB全速上網，超抵玩。

開台日期靈活 增加彈性

如果客戶要攜號轉台，好多時都要等舊合約完咗先轉得，要等兩條線齊腳先一齊上台，相當有難度。所以，CMHK「孖住上」限時優惠提供更有彈性嘅做法，讓客戶可因應需要靈活選擇開台日子。例如客戶同時登記兩個服務計劃，一個是立即開台的新號碼，另一個要等舊合約完後先開。雖然兩個服務計劃並非同時啟用，但兩者都可以同享合約期內月費75折優惠#。

如客戶於開台時只登記一個服務計劃，只要於推廣期內再登記或攜號轉台選用多一個服務計劃，都可同享有月費折扣優惠。由於兩個服務計劃並非同時登記，優惠的生效日期會根據第二個服務計劃的成功啟用服務日開始計算，而先前已啟用的服務計劃則可於剩餘合約期內享月費75折優惠#。攜號轉台客戶於合約期內更可獲豁免$18行政費。

網上上台禮遇 抵上加抵

CMHK網上商店一直提供各式各樣優惠，上台抵上加抵。只要經網上商店選用上述計劃，於合約期內亦可獲豁免 $18 行政費，並可免首月月費及運費。如選擇電子簽約，既可足不出戶，快捷簡單完成上台，更可獲額外 5,000 MyLink 積分，換取「電子繳費券」就最實際。

* 優惠期由即日起至2020年6月30日。只適用於新客戶於優惠期內登記指定服務計劃（包括「4.5G 全速本地服務計劃」、「大灣區服務計劃」、「4.5G 全速分享服務計劃」、「飛常全球通服務計劃」及「學園 4.5G 全速本地服務計劃」）並簽約24個月。由成功獲贈之日起，有效期至2020年6月30日，有效期內未使用的剩餘數據將會被自動取消。有效期內，客戶的本地數據使用量會先扣除此額外200GB本地數據。

# 所有新登記的指定服務計劃須於登記後90日內成功啟用服務，若客戶未能成功啟用服務，則不可享有優惠。

^ 數據傳輸速度將調至最高為每秒384kbps。

** 優惠受條款約束