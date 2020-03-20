法國餐篇﻿：藝術餐膳

今次介紹的是在巴黎六區，它沒有任何米芝蓮星，但在這La Société用餐的最大樂趣之一就是觀看巴黎城中名人進餐。餐廳裏，他們都放下身段，享受用餐以及開懷大笑，笑聲不斷。

室內是裝修得相當迷人的酒巴，侍應說耗資了400萬美元進行改建而成，彩色玻璃天花配以馬賽克瓷磚地板，可以說是工藝的經典，喜歡藝術的人必定非常喜歡，置身其中會陶醉在濃濃的藝術氛圍之中。但我們還是選了在滿滿藝術氣息的戶外用餐，因為室外座位看起來比較舒適寬敞，無論是室內或室外，都洋溢着優雅的藝術味道，也是這家餐廳的魅力所在，坐在我身旁的是Fabien Barthez，他是為人熟悉的法國足球運動員，是世界足球壇最優秀的門將之一。

餐廳供應的是帶點亞洲風味的菜式，頭盤是炸春卷，以生菜包住吃，減低油膩感，咬下去，皮脆不油，餡料是生洋葱及熟蝦，整體口感與味道均不錯，我稍嫌這個組合欠缺了特色，不少香港人氣的越南餐廳出品皆可媲美，希望下一道菜會有驚喜吧！

主菜上場，是吞拿魚腩扒，外面煎得十分酥脆，裏面則是五成熟，令肉質保持鮮嫩，彈牙肥美，配上帶點朱古力味的獨特香料醬，這種大膽配搭我還是第一次試，味道頗新奇有趣。

最後上甜品了，Chantilly Cream帶有香草雪糕般的柔軟質地，配上新鮮士多啤梨醬，入面則是焗蛋白霜泡沫蛋糕（Meringue），是廚師自家製，焗得輕盈蓬鬆，裏面是柔軟煙韌，外層香脆，配合享用，口感清新甘甜。

值得一提，在這間餐廳附近有一個蔬果檔是必去，老闆和太太每天都親自挑選入貨，品質超高，尤其是牛油果，果肉十分細緻幼滑，沒有一點纖維，在香港買不到，所以我買了很多做手信呢！

饕廚貼士：自家製蛋白霜甜點（Meringue）

將焗爐預熱至120°C，不斷攪拌蛋清直至形成軟峰，然後分段加糖，繼續攪拌數分鐘至令身，放入喞袋，唧出蛋白霜形狀後放入焗爐焗1至2小時即成。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）