Reebok x AWAKE NY　玩轉90s紐約街頭

喺香港要揀一個大家最熟悉最受追捧的美國街牌，Supreme敢認第二都應該冇其他街牌認第一。但如果轉個場景去番美國當地，街牌發展絕對可以話係百花齊放，大家唔會一味死追Supreme而錯失好多同樣值得入手的美國街牌。好似由Angelo Baque於2013年創立的紐約街牌 AWAKE NY，設計簡潔得來不失美式街頭氣息，品牌風格與Brendon Babenzien主理的NOAH類近，而且因為二人都曾經先後於Supreme擔任過創意總監，不少昔日Supreme Fans都有轉為追捧二人主理之自家品牌。

是次運動品牌Reebok就慧眼識英雄與AWAKE NY迎來首個聯名合作，系列設計靈感取材自80s至90s紐約街頭文化，運用搶眼色彩配搭去演繹潮流感十足的Instapump Fury及Workout Low Plus兩個鞋款，同步更推出運動套裝供配襯，設計盡量保留簡約個性，僅於鞋身及服飾低調地加入「AWAKE」字樣彰顯聯名身份。