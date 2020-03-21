生肖指數　是日吉星：虎

鼠：→ 心情開朗，人生得意需盡歡，開心時刻應多與家人和愛侶分享心中喜悅。

牛：→ 家中的瑣事不少，趁有空閒的時間就要執拾一下了，這樣才能有好運氣。

虎：★ 對着客人要保持笑容，這才能建立良好的合作關係，生意做得愈長久。

兔：↑ 有機會轉換工作環境，新的崗位使你感到無限挑戰，更能使你加把勁。

龍：→ 和情人意見不同時，需要大量溝通才成，最好能站在對方的立場上設想。

蛇：↓ 是日沖煞，時間掌控是今天運氣好壞的關鍵，尤其早上上班可不能遲到。

馬：→ 戀愛運不俗，單身的人會遇到合得來的異性朋友，不妨作進一步了解。

羊：↑ 愛情運不錯的一天，約會愉快溫馨，情人的細心關懷，使你很感動呢！

猴：↓ 別人向你傾吐秘密時最好能慎重一點處理，洩露給第三者知可就麻煩。

雞：→ 容易埋首在自我的享樂中，但不要因為自己的個人享受而忽略了他人。

狗：→ 一定的自信心是應該要有的，凡事太過自信會惹來閒話，粉晶能化事非。

豬：→ 趁着自己還年輕，有時間不妨學習一門專長，有助你人生日後的發展呢。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌