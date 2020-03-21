【玄之又玄】拜山要夠誠心　10大守則宜謹記

打算在清明節正日拜山的朋友，可選上午9時至上午11時，或上午11時至下午3時。（設計圖片）

清明節將至，相信不少孝子賢孫已陸續趁周末、周日出動掃墓，向先人表達懷念及感恩之心。據風水命理大師區仲德博士指出，在清明節前後15天內都可以拜祭先人，宜選擇吉日吉時，確保所選日子沒有與自己和家人的生肖相沖。至於選擇在清明節正日（即新曆4月4日）拜山的朋友，有兩個吉時：首選是上午9時至上午11時，次佳為上午11時至下午3時，並謹記在下午3時前、陰氣逐漸增長時完成掃墓活動。

提提大家，想安心掃墓，除了要嚴守抗疫防線，注重個人衞生外，有些守則不可不知，不妨參考區博士提供的建議吧！

1.勿邀朋友同行

近親人士血脈相連，磁場接近，非親友者則磁場不同，一同拜祭會造成磁場紊亂，令雙方都受不協調氣場所影響，繼而產生霉運。

2.孕婦可免則免

墳場、墓地的陰氣重，對孕婦和寶寶都不好，所以懷孕者應避免掃墓。另外，正值月事的女性，應避免在下午3時後掃墓。

3.抱病運滯避拜

身體狀態欠佳或諸事不順者，容易招惹陰靈纏身，最好避免去掃墓。

4.打扮端莊為宜

掃墓屬莊嚴活動，衣着不可太馬虎或殘舊，盡量以樸素為主，忌穿大紅大紫衣服。

5.額頭勿被髮遮

掃墓當日出門前，先在鏡前照看自己的額頭有否被頭髮蓋着，再看看額頭的氣色，要是略見烏黑，代表時運低，宜佩戴玉器或吉祥飾物以作護身。

6.墓地不可拍照

祭拜先人，必須留意個人行為，以示尊重。墓地拍照，易招惹壞氣場。同樣地，在墓地內勿嬉戲亂跑、指手畫腳，或大聲喧嘩，更要避免說出不尊敬的說話。

7.橙瓜諧音忌帶

食物中「橙」的諧音似「慘」，「瓜」又帶有死亡或不吉利的意思，所以預備祭品時要謹慎，最理想的水果是香蕉、桃等。

8.敬護神積功德

掃墓時，可將帶來的香燭冥鏹、鮮花果品、紙錢、酒等物品放在先人墓前，隨後燃點香燭，先奉香給山神土地，才向先人叩拜上香獻花。同時，可兼顧先人在墓地的左鄰右舍，如果隔壁的墓地看起來沒人祭拜，可幫忙整理、清理，以積功德。

9.應分輩份順序

清明拜祭有長幼之分，次序為：父親、母親、長男、長女、次男、次女……餘此類推。

10.事後要淨身換衣

掃墓後回到家中，必須立即清洗鞋子，以碌袖葉或黃皮葉沖洗身體，並將身上曾穿過的衣服洗乾淨及晾曬。