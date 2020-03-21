呼籲清明節網祭？點燒衣包畀先人？

疫情影響，足不出戶，但清明節將至，未能親身到墓地拜祭，豈不能燒衣包？幸好現在有代燒衣包服務，解決問題。 (客戶提供)

【特約報道】春暖花開，清明祭掃，孝心先人，這日子是清明節。

今年因為新冠肺炎疫情的影響，留在家中是保衞自己健康的上上策，避免參加聚集性活動？那麼，我們在清明節怎樣外出拜祭一盡孝道？難道連燒一個衣包給祖先們、先父先母、故友……都做不到嗎？

不怕，小編今日有好介紹，足不出戶，遙控燒衣包話咁易！小編一直光顧衣紙寶寶在大時大節代辦燒衣包服務，他們服務態度良好，細心解答每個問題，真的可以話係服務周到！

衣紙寶寶今年都會有清明代燒祖先衣包及拜祭土地服務；價錢：HKD530/衣包，一切拜祭土地及代燒衣包會由衣紙寶寶的經驗拜神專員負責，拜祭土地及代燒衣包完畢，會回傳拜祭及代燒衣包過程的相片給客人，咁樣你哋就可以安坐家中、不出門都順順利利燒個衣包給祖先們，一盡孝道啦！要快手聯絡呀，據聞他們名額有限，滿額即止。

衣紙寶寶資料如下：