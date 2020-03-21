3月最啱食嘅時令水果係佢哋

就算避疫在家，一些健康法則都建議遵行，好似健康飲食2+3；即衞生署建議每人每日進食最少2份水果及3份蔬菜，以吸收多種維他命及纖維營養。要食當然要食時令，而3月當造水果都有唔少，當中包括以下幾款常見又香甜嘅款式。

士多啤梨

士多啤梨雖然營養豐富，維他命C含量甚至是蘋果10倍，另外還蘊含鈣、磷、鐵等礦物質，以及果糖、蔗糖、檸檬酸、蘋果酸、水楊酸、胺基酸等，有助增強抵抗力，不過食之前一定要徹底清洗乾淨。此外，士多啤梨並非愈大粒愈好味，相反，大粒嘅味道偏淡，有說Size較小石春大一點、色澤紅潤嘅款式口感較好。而士多啤梨水分高、外皮薄，易受機械性傷害或微生物侵入而腐爛變質，建議現買現吃。

車厘子

車厘子含鐵量非常高，可以說是水果之首，可以補充體內鐵元素，並促進血紅蛋白再生，防治缺鐵性貧血，仲可以增強體質。此外，車厘子營養豐富，具調中益氣、健脾和胃，有助增進食欲，幫助消化均。由於車厘子易爛，不能擺放太久，宜選購新鮮來品嘗；真係食唔完，可以存放喺攝氏零下1度嘅雪櫃。

小杧果

小杧果並非指芒果嘅大小，而係品種來。小杧果含維他命B6，有助神經系統及大腦運作，此外，小杧果含谷氨酰胺，有說能提高專注度並改善記憶。加上含大量強效抗氧化劑、膳食纖維及高果膠，有助清潔肝臟中的毒素、降低血清中嘅膽固醇水平。然而，腸胃功能麻麻嘅老友記同小朋友、氣虛及脾虛嘅人就盡量少食為妙。

菠蘿

春季產嘅菠蘿，富濃郁果香及水潤多汁，甚得大人及小朋友歡心，而菠蘿含一種「菠蘿朊酶」物質，有助分解蛋白質以幫助消化、消除炎症和水腫，及促進血循環，並可以預防脂肪沉積。此外，菠蘿入面嘅「菠蘿朊酶」有機會引起敏感，而鹽水能夠破壞「菠蘿朊酶」嘅致敏結構，故吃菠蘿時，建議先將果皮削去，切開放入鹽水浸泡一下才享用。

橙

橙皮薄多汁又營養豐富，還有解油膩、消積食、止渴、醒酒等作用，加上含量豐富維他命C及P，有助提升機體抵抗力、增加毛細血管彈性及降低血中膽固醇。